Allianz Aktie News: Allianz gibt am Freitagmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 340,50 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 340,50 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 338,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,00 EUR. Bisher wurden heute 229.367 Allianz-Aktien gehandelt.

Bei 378,50 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 11,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 30,01 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Allianz-Aktie ein

Allianz-Aktie im Fokus: US-Allianz-Tochter von Cyberangriff betroffen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht