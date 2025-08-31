Allianz Aktie News: Allianz büßt am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 359,20 EUR.
Das Papier von Allianz befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 359,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 359,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 359,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.908 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 277,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,88 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,74 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 359,29 EUR aus.
Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,81 EUR je Allianz-Aktie.
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
