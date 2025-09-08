Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 351,50 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 351,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 351,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 353,90 EUR. Bisher wurden heute 105.204 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 8,19 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 280,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,74 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

