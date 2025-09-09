Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag stabil

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 353,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 353,20 EUR. Bei 353,30 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Allianz-Aktie sank bis auf 352,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.365 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 7,67 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 20,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,29 EUR.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen