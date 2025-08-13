DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag

14.08.25 12:07 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
372,10 EUR 3,60 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 372,20 EUR zu. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 373,50 EUR zu. Bei 371,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 104.375 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 1,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2024 (256,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 31,06 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.11.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,79 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
