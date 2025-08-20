DAX24.300 +0,1%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.764 -0,4%Nas21.101 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,21 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 374,20 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 374,20 EUR abwärts. Bei 372,60 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 374,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 127.489 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 269,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 28,01 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

