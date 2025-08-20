Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 374,10 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 374,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 374,10 EUR. Bei 374,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 5.344 Stück.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 271,20 EUR am 23.08.2024. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 37,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 359,29 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

