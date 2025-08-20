DAX24.335 +0,2%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

22.08.25 09:25 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 374,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
373,80 EUR -0,20 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 374,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 374,10 EUR. Bei 374,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 5.344 Stück.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 271,20 EUR am 23.08.2024. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 37,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 359,29 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 7,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Allianz-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Allianz-Aktie

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

