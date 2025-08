Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 193,13 USD nach oben.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 193,13 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 193,68 USD zu. Bei 190,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.794.122 Stück.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Gewinne von 7,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 212,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

