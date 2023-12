Notierung im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag südwärts

04.12.23 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 120,62 EUR ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 120,62 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,56 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 121,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.126 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt. Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden. Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,75 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net