DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
Kursentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend ins Minus

07.10.25 20:29 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 246,88 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
211,50 EUR -2,25 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 246,88 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 245,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.208.407 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 3,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 140,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,08 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,556 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,33 USD.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen