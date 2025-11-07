Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagabend verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 277,30 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 277,30 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 275,19 USD. Bei 283,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.535.821 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,41 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 49,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,556 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,20 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 10,56 USD im Jahr 2025 aus.

