Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 279,22 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 279,22 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 278,19 USD. Bei 283,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.963.341 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 291,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 4,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,556 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,20 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

