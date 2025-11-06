DAX23.745 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.088 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,30 -0,4%Gold3.981 ±0,0%
Kurs der Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden

06.11.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 287,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
245,40 EUR -2,05 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 287,18 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 288,35 USD zu. Bei 285,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 2.573.891 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 51,07 Prozent sinken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,750 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,20 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

