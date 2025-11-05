DAX24.040 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.478 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,10 -0,4%Gold3.977 +1,2%
Aktienkurs im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

05.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 281,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
246,85 EUR 5,05 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 281,52 USD. Bei 281,56 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.506.986 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 291,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 100,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,750 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,20 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 102,55 Mrd. USD gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,55 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

