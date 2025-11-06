Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend im Plus

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 286,47 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 286,47 USD. Bei 288,35 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 285,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 7.333.743 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,41 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,72 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,750 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,20 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 29.10.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 88,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 10,56 USD im Jahr 2025 aus.

