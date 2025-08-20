Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 200,40 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 200,40 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,44 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 199,75 USD. Bisher wurden heute 1.019.898 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 29,88 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,516 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 214,00 USD aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Aktie aus.

