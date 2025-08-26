Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 207,18 USD.

Mit einem Wert von 207,18 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 208,91 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 205,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,85 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.009.798 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,52 USD) erklomm das Papier am 26.08.2025. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 47,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

