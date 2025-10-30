Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 283,07 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 283,07 USD. Bei 291,41 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 291,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.061.356 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,41 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 101,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,557 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 292,20 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 88,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis