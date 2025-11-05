DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.659 +2,4%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kurs der Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

05.11.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Amazon hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 249,40 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
216,55 EUR -0,75 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 249,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 250,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 246,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,98 USD. Zuletzt wechselten 4.963.800 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 180,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Harte Konkurrenz durch Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion - Alphabet-Aktie im Minus

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen