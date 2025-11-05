Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 249,40 USD an der Tafel.

Die Amazon-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 249,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 250,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 246,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,98 USD. Zuletzt wechselten 4.963.800 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 180,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Harte Konkurrenz durch Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion - Alphabet-Aktie im Minus

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen