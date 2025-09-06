Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 234,25 USD.

Die Amazon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 234,25 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,48 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.866.379 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,65 USD je Aktie aus.

