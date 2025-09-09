Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 231,24 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 231,24 USD ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,60 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.726.975 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 4,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Mit einem Kursverlust von 30,13 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.
Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
