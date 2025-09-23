Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochabend mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 220,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Amazon-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 220,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 224,56 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 219,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 224,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.105.031 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 9,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,66 USD im Jahr 2025 aus.

