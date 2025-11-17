Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 232,68 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 232,68 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 231,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.803.715 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,14 Prozent. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 30,57 Prozent sinken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 276,25 USD angegeben.

Amazon veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 180,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,11 USD fest.

