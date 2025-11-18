Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 227,30 USD.
Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 227,30 USD ab. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 227,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 228,12 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.090.103 Aktien.
Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 12,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,92 Prozent.
Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,25 USD.
Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 180,17 Mrd. USD gegenüber 158,88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,12 USD je Aktie.
