Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Mittwochabend ab

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 221,19 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 221,19 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 218,53 USD. Bei 223,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.169.313 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 36,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,25 USD.

Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 180,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

