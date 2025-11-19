DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktienkurs aktuell

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Mittwochabend ab

19.11.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Mittwochabend ab

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 221,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,70 EUR -3,06 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 221,19 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 218,53 USD. Bei 223,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.169.313 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 161,56 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 36,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,25 USD.

Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 180,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 7,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen