DAX23.226 +0,2%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.570 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,53 -2,0%Gold4.075 +0,2%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Amazon im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Verlusten

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 219,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
192,22 EUR -2,54 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 219,24 USD abwärts. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,02 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.701.120 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 258,59 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 15,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 276,25 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 7,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
