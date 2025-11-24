DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.865 +2,7%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1526 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Abend ins Plus

24.11.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Abend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 225,75 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 225,75 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 226,79 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 222,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.136.814 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (258,59 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. 14,55 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 276,25 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
