Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 217,81 USD ab.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 217,81 USD ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,63 USD ab. Bei 220,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.516.271 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 11,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,83 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,63 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,26 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 Mrd. USD – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,66 USD je Aktie belaufen.

