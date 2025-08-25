DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.319 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,24 -2,2%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Kursentwicklung

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen

26.08.25 20:24 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 227,62 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,74 EUR -0,96 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 227,62 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 226,02 USD. Bei 227,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.509.254 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern

Amazon Visa-Card - Vor- und Nachteile der neuen Amazon-Kreditkarte

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen