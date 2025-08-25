Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 227,62 USD abwärts.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 227,62 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 226,02 USD. Bei 227,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.509.254 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

