AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Abend tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,7 Prozent auf 219,67 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 219,67 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 213,24 USD. Bei 232,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.654.419 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Abschläge von 65,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

