AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 228,24 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 228,24 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 227,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.753.452 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,10 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. 5,20 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 66,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,16 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,84 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

