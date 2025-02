AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 104,78 USD. Bei 105,11 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 950.906 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 227,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 116,92 Prozent Luft nach oben. Bei 103,62 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 1,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 160,00 USD an.

Am 04.02.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,66 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 4,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

