Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Dienstagabend Tendenz

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 259,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
223,10 EUR -0,35 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 259,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 264,57 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,08 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,35 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.341.193 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 264,57 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach oben. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 70,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

