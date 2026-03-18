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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

19.03.26 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
22,21 EUR -2,07 EUR -8,53%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen weitgehend entsprochen, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Besonders lobte er die avisierte Reduzierung des Verschuldungsgrads bis Ende 2028./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
15:31Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
13:06Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:51Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
11:46Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:06Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:51Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
11:46Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:31Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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