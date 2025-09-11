ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach am Montag mit der Nvidia-Finanzchefin über die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI. Der Umsatzrückenwind dürfte die Investition klar in den Schatten stellen, so der Experte. Gleichzeitig dürften aber Sorgen etwas zunehmen, dass man sich insgesamt mit Investitionen im Kreis drehe, wenn sie letztlich nur wieder in Nvidia-Chips fließen würden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
