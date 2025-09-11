DAX23.648 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.922 +0,4%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.758 +0,3%
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

23.09.25 09:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
155,00 EUR -0,60 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach am Montag mit der Nvidia-Finanzchefin über die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI. Der Umsatzrückenwind dürfte die Investition klar in den Schatten stellen, so der Experte. Gleichzeitig dürften aber Sorgen etwas zunehmen, dass man sich insgesamt mit Investitionen im Kreis drehe, wenn sie letztlich nur wieder in Nvidia-Chips fließen würden./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC

