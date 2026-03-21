DAX22.955 +2,6%Est505.640 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +2,2%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.013 +4,0%Euro1,1581 +0,2%Öl102,8 -6,2%Gold4.406 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
BVB-Aktie mit Verlusten: Dortmund verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor BVB-Aktie mit Verlusten: Dortmund verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1100 Euro - 'Outperform'

23.03.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
612,50 EUR -12,50 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Ausblick des Großküchenausstatters den Erwartungen entsprochen, doch die vorgeschlagene Dividende sei eine positive Überraschung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenfalls positiv sei gewesen, dass das gesamte Mengenwachstum von Rational im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder bei 6 Prozent gelegen habe./ck/rob/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
08:56RATIONAL OutperformBernstein Research
20.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
20.03.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026RATIONAL OverweightBarclays Capital
20.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:56RATIONAL OutperformBernstein Research
20.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
20.03.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026RATIONAL OverweightBarclays Capital
19.03.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen