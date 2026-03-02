DAX23.839 -3,2%Est505.802 -3,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.888 -1,6%Euro1,1606 -0,7%Öl82,82 +6,1%Gold5.164 -3,0%
ANALYSE-FLASH: Call von Beiersdorf überzeugt nicht - Barclays

03.03.26 14:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
85,68 EUR -11,32 EUR -11,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
12:56Beiersdorf OverweightBarclays Capital
11:26Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
10:31Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
09:11Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:56Beiersdorf OverweightBarclays Capital
10:31Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:06Beiersdorf OutperformBernstein Research
08:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:26Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
09:11Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
02.02.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG

