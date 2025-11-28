ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Bilfinger-Ziel auf 115 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen