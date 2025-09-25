ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|Evonik Halten
|DZ BANK
|12:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12:46
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:41
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|Evonik Halten
|DZ BANK
|12:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12:46
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:41
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen