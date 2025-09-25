DAX23.734 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow46.175 +0,5%Nas22.386 ±0,0%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,90 +0,4%Gold3.769 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Overweight'

26.09.25 14:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,69 EUR -0,22 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
15:11Evonik HaltenDZ BANK
12:51Evonik NeutralUBS AG
12:46Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10:01Evonik HoldWarburg Research
09:41Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

