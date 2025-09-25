ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|Evonik Halten
|DZ BANK
|12:51
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12:46
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:41
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
