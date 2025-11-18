ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen