ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro

18.11.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,30 EUR -5,80 EUR -7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 94 auf 86 Euro gesenkt und die Aktien nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Patrick Creuset hob am Dienstag in seiner Neubewertung zudem das Risiko steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin hervor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:13 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

