ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben