DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.730 -1,3%Euro1,1562 -0,6%Öl65,16 -1,4%Gold3.978 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln
D-Wave Quantum-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Gefährliche Überbewertung? D-Wave Quantum-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Gefährliche Überbewertung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro

09.10.25 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
352,00 EUR -65,00 EUR -15,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ferrari N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
21:16Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
16:21Ferrari BuyUBS AG
14:31Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
13:31Ferrari OutperformRBC Capital Markets
12:51Ferrari OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:21Ferrari BuyUBS AG
14:31Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
13:31Ferrari OutperformRBC Capital Markets
12:51Ferrari OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Ferrari BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21:16Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
25.06.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
25.06.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen