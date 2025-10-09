ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach der Kurskorrektur infolge enttäuschender Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Die Aktien des Sportwagenbauers hätten in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent im Vergleich zu anderen Luxustiteln abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine langsam extrem, auch wenn unklar sei, wie diese Lücke geschlossen werden könnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:16
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:21
|Ferrari Buy
|UBS AG
|14:31
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Ferrari Buy
|UBS AG
|14:31
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:16
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
