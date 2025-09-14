DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.836 ±0,0%Nas22.306 +0,7%Bitcoin97.528 -0,9%Euro1,1767 +0,3%Öl67,47 +0,9%Gold3.682 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy'

15.09.25 18:32 Uhr
SAP SE
Aktien
SAP SE
214,05 EUR -5,40 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 15:18 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

