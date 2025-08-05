ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------