ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fraport Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|22.05.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.07.2025
|Fraport Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
