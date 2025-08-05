DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro

07.08.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
73,00 EUR 2,60 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bek

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
08:01Fraport HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Fraport HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fraport NeutralUBS AG
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
22.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Fraport HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Fraport HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fraport NeutralUBS AG
05.08.2025Fraport HoldWarburg Research
18.07.2025Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen