Fraport Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. An der Heimatbasis in Frankfurt habe sich das Wachstum des Verkehrsaufkommens im Juli verlangsamt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Flughafenbetreiber aber weiter auf dem Weg zum unteren Ende der diesjährigen Zielspanne./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
76,10 €
|Abst. Kursziel*:
-8,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
76,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,32%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
