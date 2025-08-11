Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. An der Heimatbasis in Frankfurt habe sich das Wachstum des Verkehrsaufkommens im Juli verlangsamt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Flughafenbetreiber aber weiter auf dem Weg zum unteren Ende der diesjährigen Zielspanne./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com