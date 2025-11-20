DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +4,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.139 +1,2%Euro1,1520 -0,2%Öl63,73 +0,1%Gold4.049 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Erhohlung -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Novartis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3? Tesla-Aktie: Rücktritte in der Führungsebene - Welche Folgen hat das für den Cybertruck und Model 3?
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 250 Dollar - 'Buy'

20.11.25 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
171,52 EUR 9,62 EUR 5,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sollte das KI-Schiff auf Kurs bleiben./rob/ag/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA OutperformBernstein Research
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen