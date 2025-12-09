ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen