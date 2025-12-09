DAX24.142 +0,4%Est505.717 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.775 -0,1%Euro1,1636 ±-0,0%Öl62,54 +0,1%Gold4.203 +0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro

09.12.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,74 EUR -0,74 EUR -7,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

