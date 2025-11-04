ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 13,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 13,40 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Craig McDowell strich am Montagabend in seinem Resümee des jüngsten Quartalsberichts angesichts nun angepasster Zielsetzungen den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die Aktien des Chipausrüsters. Er bleibt allerdings an der Seitenlinie. Die Aktien könnten durchaus noch einige Zeit "Wasser treten", bis wieder richtig Leben in den Kernmarkt der Energiemanagement-Chips komme. Auch im Bereich Optoelektronik brauche es noch mehr Vertrauen in stabile Trends./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

