ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral'

08.09.25 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
351,70 EUR 0,60 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

