ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'

14.08.25 22:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,88 EUR -0,83 EUR -8,51%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST

